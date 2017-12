29-12-2017 09:56:57

Het is een ontzettend klein en nietszeggend artikel waar niet op de zaken wordt ingegaan. Zaken zoals; 'Zijn de masseuses wel gecertificeerd?", "Is het een legitieme massagesalon die door een of ander overkoepelend en toezichthoudend orgaan gecontroleerd wordt?" Een orgaan zoals bijvoorbeeld het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS).. Een goede massage is zoveel meer dan over je heen laten lopen door een Thaise schone @stora Zelfs hier in Thailand ben ik ontzettend voorzichtig met het laten masseren door een Thaise schone! Meestentijds hebben ze er weinig kaas van gegeten en proberen ze je te overhalen een massage met "Happy End" te nemen.De weinige keren dat ik mij hier heb laten masseren was het in een bonafide massagesalon.