Notoire babymelkpoederdief opnieuw gesnapt met 30 blikken babymelkpoeder

De politie heeft vrijdagmiddag in Terneuzen op de Axelsestraat een man aangehouden. 'De politie onderzoekt de herkomst van tientallen blikken met babymelkpoeder, die in zijn auto werden gevonden', zo laat de politie zaterdag weten.



Agenten controleerden rond 14.45 uur een automobilist en diens auto. De 21-jarige man uit Antwerpen werd aangehouden, omdat hij zich niet kon legitimeren. Hij werd meegenomen naar het politiebureau in Terneuzen.



In de kofferbak van de auto troffen agenten dertig blikken met babymelkpoeder van verschillende merken aan. De bestuurder kon niet overtuigend aantonen hoe en wanneer hij aan de blikken was gekomen. De man staat in de politiesystemen geregistreerd, onder andere voor winkeldiefstal van veelal babymelkpoeder. De officier van justitie gaf toestemming de man vast te houden en verder onderzoek te doen. Hij werd ingesloten in het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg.



De man is verhoord en kreeg zaterdagmorgen te horen dat hij langer vast blijft zitten. Bij nader onderzoek aan de blikken bleek een deel hiervan afkomstig van winkels uit de gemeente Sluis.

Reacties

28-11-2017 14:31:55 venzje

Heeft meneer misschien vrienden, familie of zakelijke contacten in China?

28-11-2017 14:32:55 GroteMop1983

Quote:

30 blikken babymelkpoeder

Jeez, 30 blikken? Hoe zou je die in vredesnaam moeten verstoppen? Jeez, 30 blikken? Hoe zou je die in vredesnaam moeten verstoppen?

28-11-2017 14:33:58 Emmo

@venzje : Gezien een aantal berichten betreffende melkpoeder en China zou me het ten zeerste verbazen als dit niet het geval zou blijken te zijn.

28-11-2017 14:36:05 GroteMop1983

Maar 30 blikken vind ik toch wel erg veel.

@venzje : Dat wil ik nog wel s proberen.



Laatste edit 28-11-2017 14:36 @Emmo : Klopt, lees ik nu ook.Maar 30 blikken vind ik toch wel erg veel.Dat wil ik nog wel s proberen.

