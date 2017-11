IJsbeeldenfestival Zwolle zoekt naargeestigste man van Nederland

Wie is als Scrooge? Wie is niet te genieten? Het Nederlands IJsbeelden Festival in Zwolle is op zoek naar de naargeestigste man van Nederland. Directeur Eric Broekaart wil het evenement 'iets interactiefs' meegeven. Daarom zoekt hij mensen die tijdens het festival de verbitterde man uit het kerstverhaal van Charles Dickens willen spelen.



Broekaart: ,,Het thema van het festival is dit jaar wereldberoemde verhalen. Zo kwamen we ook uit bij A Christmas Carol. Na wat brainstormen dachten we: waarom gaan we niet op zoek naar mensen die lijken op Scrooge?'' Hij denkt bijvoorbeeld aan mannen die 'gierig zijn' en daardoor steevast de verwarming veel te laag zetten. ,,We verwachten dat de zoektocht veel voorpret gaat geven.''



Iedereen kan zichzelf of een ander opgeven 'die in het profiel past'. Het is daarmee een ludieke manier om iemand even de spreekwoordelijke spiegel voor te houden.



De kamer van Scrooge wordt nagemaakt voor het festival. Inclusief hemelbed van ijs. ,,Daar mag die persoon dan ook even in gaan liggen. Maar niet de hele dag natuurlijk. Dat lijkt me niet prettig'', zegt Broekaart lachend.



Wie mee wil doen, hoeft niet de hele kerstvakantie aan het werk. ,,We betalen er ook niet voor, voor alle duidelijkheid. Het gaat hooguit om een of twee dagen. Het moet wel leuk blijven natuurlijk'', zegt Broekaart.

Reacties

27-11-2017 14:22:48 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.840

OTindex: 2.949

De naargeestigste man van Nederland is misschien wel beschikbaar. De Tweede Kamer heeft dan namelijk kerstreces.

27-11-2017 14:24:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.509

OTindex: 17.064

@venzje : Dan hebben ze het voor het uitkiezen. Maar ja, het is natuurlijk maar de vraag of deze heren weet hebben van dat er ook nog zoiets bestaat als een provincie.

