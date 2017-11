Deze boerderij blokkeert de nieuwe N35 en dit is waarom

Het lijkt wel een teken van verzet: de boerderij die moederziel alleen staat in het midden van de nieuwe N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Aan weerskanten nadert het asfalt, maar de woning staat nog fier overeind. De reden? Vleermuizen.De afgelopen dagen werd er in de buurt van de boerderij nog hard gewerkt aan de aanleg van de verbrede provinciale weg. Maar de werklui kunnen hun klus aan de rand van Zwolle voorlopig niet klaren. Door de aanwezigheid van vleermuizen mag het pand dat precies op de nieuw aan te leggen weg staat nog niet worden gesloopt.,,De vleermuizen houden hun winterslaap in de boerderij’’, vertelt Sandra van der Zweep, woordvoerster van Rijkswaterstaat. ,,Omdat het een beschermde diersoort is mag het gebouw nog niet tegen de vlakte. We moeten wachten tot april, dan vliegen de dieren vanzelf weg.’’Omdat er ’s winters nauwelijks insecten rondvliegen houden de vleermuizen in Nederland een winterslaap. Voor Rijkswaterstaat is het geen verrassing dat ze dat juist in deze boerderij doen. ,,We maken dit vaker mee en hadden het hier ook van tevoren verwacht. Bij de plannen is hierover al met de aannemer gesproken.’’Van der Zweep stelt dan ook dat de vleermuizen de uiteindelijke oplevering van de nieuwe N35 niet vertragen. ,,Het betekent niets voor de planning. Op dit moment kunnen we daar niet aan de slag, maar er is nog voldoende ander werk te doen. Na de sloop in april zal die laatste paar meter asfalt nog even aangelegd moeten worden.’’ De nieuwe N35 is naar verwachting eind 2018 klaar.