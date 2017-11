Indier verbreekt alle records met 5,63 meter lange snor

De snorrenactie van Movember is weer in het land, en dus is het tijd om lengtes te vergelijken. Wat dat betreft kan niemand tippen aan de IndiŽr Ram Singh. De langste snor ooit volgens Guinness World Records staat sinds 2010 op zijn naam, met een duizelingwekkende 5,63 meter. Volgens het Pakistaanse dagblad The News International werkt de man al sinds 1970 aan zijn wondersnor.De wereldwijde snorrenactie Movember (een samentrekking van 'moustache' en 'november') ging weer van start op 1 november, en sinds 2010 heeft de jaarlijks campagne er een potentieel boegbeeld bij. De 62-jarige Ram Singh uit Jaipur trekt elke dag twee uur uit voor de verzorging van zijn recordsnor. Eens om de twee weken wordt de snor gewassen. Ook gebruikt de man kruidenolieŽn om zijn gezichtsbeharing gezond te houden. De IndiŽr is al recordhouder sinds 2010, toen mat zijn snor nog 4,29 meter. "Ik krijg van iedereen complimenten over mijn snor - zelfs van ministers en presidenten", aldus de man.