Onthoofde sprinkhaan heeft seks tot het is volbracht

Bij sommige soorten sprinkhanen bijt het vrouwtje de kop van de man af tijdens seks. Op deze video is te zien dat dat niet in de weg staat dat de ‘daad’ tot het eind wordt verricht. Het mannetje doet, zonder kop, alles wat nodig is om het vrouwtje te bevruchten en sterft pas dan. Het vrouwtje vervolgt haar leven. Maar nu zwanger...