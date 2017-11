Strijd tegen dodelijke bananenziekte hoopgevend

Redding van één van de meest bedreigde fruitsoorten ter wereld lijkt nabij.We weten niet beter dan dat de schappen in de supermarkt rijkelijk gevuld zijn met bananen. Maar dat lijkt in de toekomst te gaan veranderen. Want de banaan wordt ernstig bedreigd, onder meer door de Panamaziekte, die veroorzaakt wordt door de Fusarium-schimmel. Deze schimmel kent inmiddels een extreem virulente variant die TR-4 wordt genoemd en zelfs de razendpopulaire Cavendish-bananen (die we en masse in de supermarkt kopen) aantast. “TR4 kan meer dan veertig jaar in de grond blijven zitten en er is geen effectieve pesticide tegen de schimmel,” vertelt onderzoeker James Dale. “Het is een enorm probleem. De schimmel heeft Cavendish-plantages in vele delen van de wereld aangetast en verspreidt zich rap over Azië. Het is een heel grote bedreiging voor de commerciële bananenproductie wereldwijd.”Maar eindelijk is er nu ook een beetje goed nieuws. Het is Dale en collega’s namelijk voor het eerst gelukt om een Cavendish-banaan te kweken die bestand is tegen TR4. Een wereldwijde primeur!De laatste bevindingen zijn in ieder geval heel hoopgevend. “Deze resultaten zijn opwindend, omdat het betekent dat we een oplossing gevonden hebben die gebruikt kan worden om deze ziekte in te dammen. We hebben een Cavendish-banaan die resistent is tegen de schimmel die – nadat de regelgeving dat toestaat – kan gaan groeien in grond die door TR4 geïnfecteerd is.”