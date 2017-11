Smoghelikopters Delhi kunnen niet vliegen vanwege smerige lucht

Het plan om de smog in de Indiase hoofdstad Delhi te bestrijden door water over de stad te sproeien, kan niet doorgaan.



India wilde vanaf een hoogte van ongeveer 100 meter water gaan sproeien, maar de helikopters die ervoor zouden worden ingezet, kunnen in die smog nou juist niet vliegen.



Bovendien zijn er delen van de stad waar volgens de wet niet mag worden gevlogen, waaronder het zuiden, waar het parlement, de president en de premier zijn gevestigd.



Afgelopen weekend werd met brandweerwagens geprobeerd de smog te bestrijden, zonder veel succes. De hoop is nu gevestigd op de weergoden. De komende drie dagen wordt regen verwacht, en die kan de smogwaarden drastisch omlaag brengen.



De zware smog in de 22 miljoen tellende metropool wordt veroorzaakt door het verkeer, door zand en stof van bouwplaatsen en door branden op landbouwgronden in de omgeving.



De regering kan het probleem alleen aanpakken door landelijk beleid te maken, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan.

Bovendien zijn er delen van de stad waar volgens de wet niet mag worden gevlogen, waaronder het zuiden, waar het parlement, de president en de premier zijn gevestigd.



laat die dan maar in de smog zitten laat die dan maar in de smog zitten

Het zal al een hoop smog schelen nu al die vervuilende helicopters aan de grond blijven.

De hoop is nu gevestigd op de weergoden dan maar veel puja's doen dan maar veel puja's doen

