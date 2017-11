Weg afgezet voor werelds zwaarste wortelkanaalbehandeling

Een bijzondere operatie in de dierentuin van de Colombiaanse stad Barranquilla: een olifant van 5000 kilo heeft daar een wortelkanaalbehandeling ondergaan.Voor mensen geldt dat ze plaatselijk worden verdoofd bij een dergelijke ingreep, maar olifant Tantor werd helemaal onder zeil gebracht. De ingreep duurde drie uur en er waren dertig mensen bij betrokken. De wortelkanaalbehandeling werd uitgevoerd op een gebarsten slagtand van het dier.Een weg bij de dierentuin was afgesloten, zodat een hijskraan kon worden neergezet om de olifant op te tillen. Voor de operatie waren speciale instrumenten ontworpen.Tantor had de behandeling eigenlijk twee jaar geleden al moeten ondergaan, toen hij zijn slagtand beschadigde, maar de dierentuin had moeite om een verdovingsmiddel te vinden voor zo'n groot dier.De nu ongeveer 50-jarige Afrikaanse olifant kwam in 1991 in de dierentuin in Baranquilla. Hij was door politieagenten gevonden op een boerderij van drugssmokkelaars.