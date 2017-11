Mexicaanse baby van 10 maanden weegt 28 kilo

De ouders van de Mexicaanse baby Luis Manuel Gonzales zitten met de handen in het haar. Hun 10 maanden oude zoontje weegt 28 kilo en ze hebben geen idee hoe dat komt. Het kind heeft medische hulp nodig, maar de ouders kunnen dat niet betalen.Toen Luis werd geboren woog hij 3,5 kilo, een normaal geboortegewicht. Na twee maanden woog hij al 10 kilo en inmiddels dus al 28 kilo, net zoveel als een gezonde 9-jarige.Dagelijks naar ziekenhuis"Ik dacht dat hij snel groeide omdat ik goede borstvoeding geef", zei moeder Isabel Pantoja tegen het Franse persbureau AFP. Zij en haar man hebben een bankrekening geopend waar mensen geld kunnen storten om medische hulp te kunnen betalen. Ze moeten dagelijks naar het ziekenhuis voor bloedtests.Volgens artsen heeft de jongen een hormoonbehandeling nodig, maar wat Luis precies mankeert is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft de 10 maanden oude baby het Prader-Willi syndroom. Dat is een genetische afwijking waardoor kinderen altijd honger hebben. Maar het jongetje zou niet de hele dag door eten. Luis heeft een ouder broertje, die heeft een normaal gewicht.Een andere hypothese van de artsen is dat Luis een stofwisselingsziekte heeft. Als dat klopt, dan zou een hormoonbehandeling hem inderdaad kunnen helpen.Luis kan niet lopen of kruipen, alleen maar zitten. De wandelwagen waarmee zijn ouders hem meenemen, is inmiddels bezweken onder het gewicht van het kind.