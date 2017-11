Chrissy Teigen geeft enorme fooi na etentje

De serveerster die Chrissy Teigen dit weekend bediende in een steakrestaurant, had een lucratieve avond. Het model liet een fooi achter van 1000 dollar (860 euro).



Chrissy kwam naar het restaurant zonder echtgenoot John Legend, maar met vier vrienden en dochtertje Luna. "Mijn collega's zeiden al: jij gaat een grote fooi krijgen", vertelde de serveerster van de groep aan een lokaal radiostation. "Ik was zo bang dat ik iets fout zou doen."



Het gezelschap at en dronk voor nog geen 200 dollar bij het ketenrestaurant. De fooi was daardoor ruim 500 procent, een stuk hoger dan de 18 tot 20 procent die in de VS gebruikelijk is. De 21-jarige restaurantmedewerkster heeft de kassabon met haar grootste fooi ooit bewaard als souvenir. "Het was een geweldige ervaring", aldus de serveerster.

Reacties

Hmmm 'model', eens even kijken...: een schematische voorstelling van de werkelijkheid?



Off topic: Deze reactie heb ik geplaatst vóórdat het bericht op de voorpagina van WMR verscheen. De gadget op IgHome.com is kennelijk sneller dan WMR zelf.



Aardig van deze vrouw. Het gaat haar kennelijk goed en ze laat anderen daarvan meegenieten. Applaus!

