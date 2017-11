Man bekladt superflitspaal met witte verf

De politie in de Belgische plaats Gent is op zoek naar een koppige flitspaalbekladder. De man is te zien op beelden van de Vlaamse nieuwszender VTM.Gewapend met een emmer witte verf en een verfroller gaat hij een zogenoemde 'superflitspaal' te lijf, zo is te zien op de beelden van VTM. Op zijn dooie gemak schildert hij de raampjes van de paal wit en bij wijze van protest doorstreept hij ook nog het woord 'politie'.Een woordvoerder van de politie laat weten dat nadat de flitspaal werd schoongemaakt, de onbekende persoon opnieuw toesloeg. "Dit keer wel onzorgvuldiger, waardoor er ook verf op straat terecht gekomen was. Daarom moest de brandweer ter plaatse komen om het op te ruimen", aldus de woordvoerder.Wie de man is en waarom hij de flitspaal beklad heeft, is niet duidelijk.