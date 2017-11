Merk brandweer sterker dan AH of Heineken

De brandweer is van alle overheidsinstantie het populairste merk. De spuitgasten verslaan niet alleen alle andere overheidsmerken, maar zijn ook nog populairder dan Albert Heijn of Heineken. Dat blijkt uit een onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy.



Het bedrijf heeft onderzoek gedaan naar hoe sterk de merken van alle overheidsinstanties zijn. Op de tweede plek staat de politie en ook de defensie-onderdelen doen het goed. Staatsbosbeheer sluit de top drie. Dat het CJIB en de Belastingdienst onderaan de lijst staan is niet echt verrassend.



Maar hoe krijgt de brandweer, die waarschijnlijk amper geld aan promotie uitgeeft, het zo goed? 'Het komt erop neer dat aan de ene kant medewerkers als heel sympathiek worden gezien', zegt directeur Hendrik Beerda. 'Aan de andere kant, waar het bij andere organisaties weleens aan schort, is dat men bij de brandweer het gevoel heeft dat het geld dat ernaartoe gaat goed wordt besteedt.'



Het komt erop neer dat je authentiek moet zijn en je werk goed moet doen om je merk sterker te maken, legt Beerda uit. 'De brandweer doet nooit aan reclame en doet zijn werk gewoon heel erg goed. Je moet de PR ook goed doen, bijvoorbeeld via Twitter en persberichten. Je moet je sympathiek presenteren en op en authentieke manier het échte werk tonen.'

Reacties

03-11-2017 17:15:42 stora

Stamgast



WMRindex: 7.275

OTindex: 928

Wat voor reclame zou de brandweer dan moeten hebben?

Bij een lekkere brand rekenen wij geen voorrijkosten.



De brandweer, nu met 4 man in de auto.

03-11-2017 17:22:54 stora

Stamgast



WMRindex: 7.275

OTindex: 928

Maar de politie/brandweer/belastingdienst zijn toch geen merken?

Dat zijn diensten.

Als bv de belastingdienst een merk zou zijn dan was dat vele jaren geleden al van het toneel verdwenen.

03-11-2017 19:09:20 submarine

Senior lid

WMRindex: 561

OTindex: 490

Wnplts: Oceania

@stora :



Twee branden blussen, één betalen. Twee branden blussen, één betalen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: