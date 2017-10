De hangkatten van de Jumbo hebben gewoon een huis

De hangkatten van supermarkt Jumbo aan de Wilhelminakade in Groningen hebben gewoon een huis. ,,Zodra ik de voordeur open, gaat Teunis, huppakee, naar de Jumbo.’’Aan het woord is Gerrit Hagendoorn die in de Adelheidstraat woont, op steenworp afstand van de supermarkt. Twee van zijn drie katten waren dagelijks bij de supermarkt te vinden, tegenwoordig is dat er nog eentje. ,,Onze zwart-witte kat Quintis is een half jaar geleden gestorven aan nierfalen. Dat komt doordat winkelbezoekers ongezond voer geven aan de katten. Heel vervelend.’’Lees ook: De hangkatten van de Jumbo zijn gehaat en geliefd, maar ze moeten wegAfgelopen week werd bekend dat de Jumbo zich geen raad weet met de groep hangkatten voor de deur. De groep krijgt van veel klanten een aai en voer. Ook is er een klein aantal klanten dat minder plezier beleeft aan de poezen en een klacht heeft ingediend bij de winkel. Vandaar dat een medewerker de beesten nu en dan verjaagt.Hagendoorn vindt het een vervelend probleem. Hij is zelf klant bij de supermarkt en ziet geregeld hoe hem onbekende mensen kattenvoer kopen in de winkel en dat op de stoep aan de katten voeren, waaronder zijn rooie kater Teunis. ,,Ik spreek mensen er wel op aan. Doe dat alsjeblieft niet, zeg ik dan, want ze komen nauwelijks nog thuis.’’Hij weet niet waarom zijn katten en die van een aantal buren uit zijn straat zich zo graag bij de supermarkt ophouden. ,,Ik kan niet in het hoofd van een kat kijken. Waarschijnlijk is het routine, maar van de andere kant: onze grijze kat Wannie komt er nooit, die is altijd thuis.’’Een oplossing heeft hij niet. Briefjes op de supermarkt met ‘verboden de katten te voeren’ lijkt hem een goede optie. Een hekwerk om zijn tuin lijkt hem niks. ,,Een kat moet gewoon op pad kunnen om muizen te vangen.’’