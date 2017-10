Gratis stroom in Duitsland door harde wind

Duitsers krijgen morgen waarschijnlijk geld toe voor hun energieverbruik. Het zal in Duitsland zo veel waaien dat er mogelijk een recordhoeveelheid aan windenergie wordt geproduceerd en de elektriciteitsprijs voor een dag onder nul zakt, meldt het persbureau Bloomberg. Hoe het bedrag precies wordt verrekend, is onduidelijk.



Duitsland is al langer de Europese koploper in het produceren van windenergie. Een derde van de capaciteit van alle windmolens in de EU wordt geleverd door Duitsland.



Maar morgen wordt er nog meer windenergie geproduceerd dan anders, doordat het harder gaat waaien. "In het noorden van Duitsland gaat het morgen stormen, net als bij ons op de Wadden", zegt weerman Peter Kuipers Munneke. "Ook in het Duitse binnenland waait het morgen een stuk harder dan normaal, met windstoten tot boven de 100 kilometer per uur."



En dat gebeurt net op een dag waarop relatief niet veel stroom wordt gebruikt, mede doordat veel bedrijven dicht zijn. Producenten kunnen in dat geval het best centrales stilleggen, schrijft Bloomberg.



Voor Nederland zal de hogere productie weinig gevolgen hebben, zegt Charles Hakkert van Eneco. Netbeheerder Tennet sluit een groot deel van de grens tussen het Nederlandse en Duitse net, om zo de schommelingen in Duitsland eventueel te kunnen opvangen. "Zo weten ze zeker dat het licht overal aan blijft gaan."



Mogelijk wordt de windenergie morgen niet massaal opgeslagen. Dat komt doordat er te weinig geschikte accu's zijn, zegt energie-onderzoeker Peter Kalverla van de Wageningen Universiteit. "De opslag van windenergie is nog erg kostbaar en nog niet rendabel. De voor de hand liggende oplossing is het aanleggen van accu's, alleen die techniek is nog niet ver genoeg om dat overal te doen."



Het is niet de eerste keer dat stroom in Duitsland gratis is. Al eerder zakte voor een korte periode de prijs voor stroomgebruik onder nul, maar morgen gebeurt dat voor het eerst dit jaar een hele dag.



Reacties

28-10-2017 21:46:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.671

OTindex: 16.288

Quote:

"De opslag van windenergie is nog erg kostbaar en nog niet rendabel. De voor de hand liggende oplossing is het aanleggen van accu's, alleen die techniek is nog niet ver genoeg om dat overal te doen." Zwak gelul en slap geleuter. De techniek is er heus wel, alleen is het te duur.

Beter ware het om overtollige elektrische energie om te zetten in een andere drager, zoals waterstof, methaan, dymethylester, of andere. Dat geeft weliswaar een lager rendement, mar het gaat in ieder geval niet verloren.

Beter ware het om overtollige elektrische energie om te zetten in een andere drager, zoals waterstof, methaan, dymethylester, of andere. Dat geeft weliswaar een lager rendement, mar het gaat in ieder geval niet verloren.

Het mooist zou zijn het omzetten in methaan, dat kan direct gebruikt worden op het aardgasnet. Ook dat is technisch mogelijk.

29-10-2017 00:09:12 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.034

OTindex: 14.874

@Emmo : Niet helemaal waar. Omzetten in methaan is op dit moment technisch mogelijk op minuscule schaal in een laboratorium. Waterstof is makkelijker, maar ook daar ontbreekt momenteel de capaciteit om de enorme pieken in productie op te vangen. Het kost gewoon tijd om dit soort technieken op industriele schaal draaiend te hebben. De ontwikkeling van windenergie (vooral van wind op zee) en de enorme verlaging van de productieprijs in de afgelopen tien jaar hebben zelfs de experts verrast. De technieken zijn er wel in theorie, maar de capaciteit en ook de infrastructuur om het grootschalig toe te passen is er nog niet. Dat gaat wel komen maar op dit moment kan het even echt niet en heb je dus bizarre situaties dat je eigenlijk geld moet toe krijgen om energie te verbruiken.

