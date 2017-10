Europarlement gaat stemmen over afschaffing zomertijd

Het is een grote ergernis voor veel mensen: het verzetten van de klok. Maar misschien is het straks niet meer nodig.



Een groeiende groep leden van het Europees Parlement vindt de EU-regeling over het klokverzetten onnodig en gaat hierover een resolutie ter stemming brengen.



Verwacht wordt dat deze in december wordt gestemd en aangenomen. Dat betekent dat de Europese Commissie aan zet is en daarna de lidstaten het plan nog moeten goedkeuren. Als een meerderheid van de EU-landen ook voorstander blijkt van afschaffing, dan is de zomertijd verleden tijd en zullen we het hele jaar door gebruik maken van de wintertijd ofwel de standaardtijd.



Maar, voor het zover is zijn we zeker twee jaar verder, vertelt Kees Bos, woordvoerder van Europarlementslid Annie Schreijer - Pierik (CDA). Die meldt dat het Europarlement in ieder geval voorstander is van afschaffing.



In het Europarlement heeft een speciale werkgroep de voor- en nadelen van het klokverzetten onderzocht. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op verlichting. Dit energiebesparende effect is echter omstreden. De beoogde energiebesparing zou volgens deze werkgroep niet wordt bereikt.



De maatschappelijke kosten als gevolg van het verzetten van de klok raamt de Duitse hoogleraar Till Roenneberg, die al veertig jaar de invloed van de klok op het bioritme van mensen bestudeert, voor Duitsland op 60 miljard euro per jaar.



Op dit moment zijn er ongeveer zeventig landen die twee keer per jaar (zomer en winter) de klok verzetten. Duitsland was de eerste. Op die manier moest er tijdens de Eerste Wereldoorlog bespaard worden op kolen. Een dag later volgde Nederland.



Na de Tweede Wereldoorlog werd de zomertijd weer afgeschaft omdat het het ritme van de mens zou verstoren. De oliecrisis van 1973, die tot een golf van energiebesparende maatregelen leidde, was voor veel Europese landen, waaronder Nederland in 1977, aanleiding om opnieuw de zomertijd in te voeren.



Er zijn ook landen waar zomertijd niet bestaat zoals Canada en AustraliŽ. In Finland wil een meerderheid van de bevolking een referendum over het onnodige klokverzetten. Verder is binnen Europa het thema vooral in Spanje een met regelmaat terugkerend onderwerp.



Spanjaarden zouden zelfs in de verkeerde tijdszone leven. Het land hoort geografisch gezien ook in dezelfde zone te zitten als Portugal en Engeland. Een parlementaire commissie pleitte daarom een paar jaar geleden al voor het permanent terugzetten van de klok.

27-10-2017 12:16:11 stora









Het duurt nog zeker 2 jaar.

Die europarlementariers moeten eerst nog veel geld binnenhalen voor zichzelf met vergaderen.



27-10-2017 12:30:15 allone









Alles heeft voor- en nadelen, maar ik ben iig voor standaardtijd, die sowieso al een half uur van de zonnetijd afwijkt.

Anderhalf uur verschil, en iedere keer heen en weer schuiven, is nergens voor nodig.

En waarom wil Spanje niet dezelfde tijd als Engeland en Portugal wel? Ook omdat elluk nadeel su foordeel hep?



Laatste edit 27-10-2017 12:32

27-10-2017 13:05:59 mithe









Of gewoon alle tijd afschaffen en alleen maar UTC+0 gebruiken OVERAl. Dat zal mijn werk in ieder geval makkelijker maken

27-10-2017 13:48:14 venzje













Quote:

Spanjaarden zouden zelfs in de verkeerde tijdszone leven. Het land hoort geografisch gezien ook in dezelfde zone te zitten als Portugal en Engeland. Dat geldt net zo goed voor Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk.



Laatste edit 27-10-2017 13:52 Dat werd hoog tijd. Dat geldt net zo goed voor Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk.

27-10-2017 13:54:22 Emmo











Ik werk in verschillende tijdzones, en veel van mijn werk hangt af van daglicht.

Als we overal UTC zouden gebruiken zou ik in Nieuw Zeeland mijn mensen van 20:00 tot 05:00 moeten laten werken, met alle mogelijkheden daar tussenin.



Af en toe de klok een schop geven is een stuk makkelijker.



: Klopt. Naar lengte zouden Nederland, België en Frankrijk UTC moeten voeren.



Laatste edit 27-10-2017 13:55 @mithe : En het mijne onvergelijkbaar gecompliceerder. Ik werk in verschillende tijdzones, en veel van mijn werk hangt af van daglicht. Als we overal UTC zouden gebruiken zou ik in Nieuw Zeeland mijn mensen van 20:00 tot 05:00 moeten laten werken, met alle mogelijkheden daar tussenin. Af en toe de klok een schop geven is een stuk makkelijker. @venzje : Klopt. Naar lengte zouden Nederland, België en Frankrijk UTC moeten voeren.

27-10-2017 13:57:53 Jawel









Sinds wanneer bestaat zomertijd niet in Canada? Vorig jaar in elk geval nog wel. Enkel het tijdstip verschilde met ons tijdstip. Het maakte in elk geval het plannen van telefonische vergaderingen voor een paar weken extra lastig.

India kent overigens geen zomertijd, maar die hebben dan weer niet een heel aantal uren verschil zoals de meeste landen.

27-10-2017 14:00:24 Emmo









@Jawel : Misschien is dat afhankelijk van de staat. Newfoundland, Quebec en Labrador hebben in ieder geval wel zomertijd.

27-10-2017 14:02:11 Jawel









@venzje : we willen graag in de pas lopen met Duitsland, als grootste handelspartner. Dus vandaar dat we hun tijd aanhouden.

27-10-2017 14:44:55 BatFish









Het is ongezond voor mensen om tijden aan te gaan houden die niet overeenkomen met je biologische klok. Je kunt wel overal dezelfde klok aanhouden, maar dan moet je in New York om bv 15:00 naar je werk gaan en in China om 02:00.



Het op en neer schuiven met zomertijd / wintertijd hoeft wat mij betreft niet. Maar ik heb in de winter problemen met in het donker opstaan en in het donker naar je werk gaan. Dat extra uurtje licht 's avonds in de zomer is leuk, maar minder belangrijk dan licht in de ochtend. Als we dus iets vastzetten dan graag op wintertijd.

27-10-2017 14:57:22 venzje









Laatste edit 27-10-2017 14:57 @BatFish : Het zijn inderdaad maar getalletjes. Als je niet beter weet zal het je lijf worst wezen of het het 15 uur of 2 uur noemt. Het probleem zit hem in het daadwerkelijk verschuiven van je ritme.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn. Meld je nu aan.

