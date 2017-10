Motorrijder stuurt marathonlopers de verkeerde kant op

De Italiaan Eyob Faniel heeft de marathon van Venetië gewonnen. Hij kreeg de zege in de schoot geworpen nadat zes koplopers achter een motorrijder de verkeerde kant op waren gelopen.



De zes koplopers, met onder anderen de favorieten Abdulahl Dawud, Gilbert Kipleting Chumba, Kipkemei Mutai en David Kiprono Metto, volgden bij 25 kilometer een motorrijder die de verkeerde kant opging. Na een paar honderd meter kregen de lopers pas door dat ze verkeerd zaten.



De koplopers verloren door het incident zo'n twee minuten. Faniel lag aanvankelijk een minuut achter op de kopgroep, maar kwam door de fout van de motorrijder aan de leiding.



Hij finishte in een tijd van 2 uur, 12 minuten en 16 seconden. Faniel is de eerste Italiaan in 22 jaar die de marathon van Venetië wint.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: