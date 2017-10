Trein rijdt over fiets op spoor

Een trein van Arriva is zondagmorgen bij station Hoogezand Martenshoek over een fiets gereden. De fiets was op het spoor gelegd. Niemand raakte gewond.



Vanwege de aanrijding lag het treinverkeer tussen Groningen en Veendam zondagmorgen enige tijd stil. Tussen Groningen en Winschoten reden minder treinen.



Volgens passagiers sprak de machinist van de trein van een 'vreselijk stomme baldadige actie'. Enkele maanden geleden reed een trein op een zondagmorgen over een winkelwagentje, dat bij Groningen op het spoor was gezet.

Reacties

26-10-2017 12:50:34 allone

Oudgediende



daar zijn toch geen woorden voor? daar zijn toch geen woorden voor?

26-10-2017 12:54:26 Tsudetn

Lid

Je bent wel echt heel slecht bezig als je zo'n actie uithaalt.. Wat zo iemand ermee willen bereiken? Een ontspoorde trein? Denk dat als je dat op je geweten hebt, je zelf ook redelijk zal ontsporen. Of je spoorde vanaf het begin al niet.



26-10-2017 13:41:56 venzje

Oudgediende



@Emmo : @Tsudetn : Zou de politie wel spoorslags zijn begonnen met een sporenonderzoek?

Laatste edit 26-10-2017 14:07 We legden vroeger wel koperen muntjes op het spoor om verder plat te laten walsen, maar dit is wel extreem.

