Oplichter tankt voor 1600 euro en rijdt weg

De auto volgooien en 1600 euro uitsparen. Dat gebeurde bij een pompstation in de Duitse gemeente Nettetal. De bestuurder van een „eigenlijk normaal uitziend” bestelwagentje tankte ruim 1000 liter super en ging ervandoor zonder te betalen.



Door het toegenomen gewicht viel de topsnelheid echter zwaar tegen. „De afstand tot de grond was maar een paar centimeter”, zei een politiewoordvoerder donderdagavond.



Medewerkers van het benzinestation zetten de achtervolging in op de brandstofdief, waarna de gealarmeerde politie hem tot stoppen kon dwingen. Bij inspectie bleek in de laadruimte van zijn voertuig een extra tank van zeker 1000 liter te zijn aangebracht. De kentekenplaten waren gestolen. De chauffeur is gearresteerd.

Reacties

24-10-2017 09:35:19 Emmo

Met andere woorden, ze hadden het beestje zwaar overladen en geen aparte schokbrekers gemonteerd.



Er valt toch iets te zeggen voor het Amerikaanse systeem, waar je eerst betaald en daarna pas kunt tanken. Beetje zoals de onbemande stations hier.

24-10-2017 10:07:03 submarine

Nog handiger: hij had een tankwagen moeten lenen. Hij had dan ook beter vier aanhangers achter zijn auto kunnen knopen, met elk een inhoud van 250 liter.Nog handiger: hij had een tankwagen moeten lenen.

