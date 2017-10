Waarom je ouderen geen zitplaats moet aanbieden in de tram

Het klinkt erg onbeleefd om niet op te staan voor oudere mensen in de bus of tram, maar het is voor hun eigen bestwil. Ze moeten juist worden aangemoedigd om in beweging te blijven, vertellen experts. Opstaan voor ouderen is dus eigenlijk schadelijk voor hun gezondheid.



Professor aan Oxford Sir Muir Gray stelt dat we af moeten van het idee dat ouderen het vooral rustig aan moeten doen. “We moeten lichaamsbeweging aanmoedigen bij oude mensen en hen niet adviseren om te blijven zitten,” vertelt hij in The Sun. “Neem geen traplift, maar bevestig extra handvatten. En denk twee keer na voor je opstaat in de trein voor een ouder persoon. Staan is een hele goede oefening voor hen.”



Een gezamenlijke inspanning om ouderen aan te moedigen actief te blijven kan hen helpen om langer onafhankelijk te leven en de behoefte aan zorg verminderen, zeggen ook andere experts in The British Medical Journal. In het artikel stellen gezondheidsdeskundigen dat veroudering vaak wordt verward met verlies van fitheid. En het is juist dit gebrek aan conditie waardoor ouderen extra zorg nodig hebben.



Onderzoek wijst uit dat ouderen en mensen van middelbare leeftijd door lichaamsbeweging weer tien jaar jonger kunnen worden als het gaat om hun lichamelijke fitheid. Daarnaast tonen studies aan dat fit blijven ook de cognitieve vaardigheden verbetert en de kans op dementie vermindert. Het heersende idee dat sporten iets is voor jonge mensen moet worden herzien, schrijven de onderzoekers.

Reacties

23-10-2017 12:36:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.504

OTindex: 16.066

Zeg ik ook altijd tegen Pa (92 en invalide)

23-10-2017 12:46:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.606

OTindex: 58.317



Nou, ik vind het toch beter als jonge, lenige mensen hun zitplaats afstaan in plaats van betuttelend denken: blijf maar staan ouwe, dat is goed voor je.

Kwestie van respect en goede manieren. Ja, gewéldig die lichaamsbeweging in een overvolle trein of bus. Lekker door elkaar geschud worden terwijl je geen kant op kan.Nou, ik vind het toch beter als jonge, lenige mensen hun zitplaats afstaan in plaats van betuttelend denken: blijf maar staan ouwe, dat is goed voor je.Kwestie van respect en goede manieren.

23-10-2017 13:15:07 Umpie

Erelid



WMRindex: 1.875

OTindex: 11



Ik maak plaats voor ouder niet omdat het gezonder zou zijn, maar gewoon omdat het duidelijk te zien dat oudere mensen problemen hebben staan in een rijdende bus. Hun evenwichtsgevoel is niet zo goed meer, en hun handen/armen zijn minder sterk. Dus je goed vast houden en niet vallen als de bus plots remt is een grote uitdaging voor oudere mensen.



Als ik als "jonge" veertiger dan sta terwijl de bus zeer plots remt dan kan ik met gemak meestal nog wel staande houden of voorkomen dat ik echt hard op de grond val.

Maar als een oudere persoon valt dat kan het gebeuren dat ze plots iets breken of iets dergelijks.



En als dat gebeurt, moet de buschauffeur eerst voor hulp zorgen voor deze verder kan rijden.



DUS dan heb ik vertraging.

Dus ik laat oudere zitten omdat ik niet wil dat ze mijn bus vertragen. Zo egoïstisch ben ik dan ook weer wel. Laatste edit 23-10-2017 13:16 Wat een onzin is dit.Ik maak plaats voor ouder niet omdat het gezonder zou zijn, maar gewoon omdat het duidelijk te zien dat oudere mensen problemen hebben staan in een rijdende bus. Hun evenwichtsgevoel is niet zo goed meer, en hun handen/armen zijn minder sterk. Dus je goed vast houden en niet vallen als de bus plots remt is een grote uitdaging voor oudere mensen.Als ik als "jonge" veertiger dan sta terwijl de bus zeer plots remt dan kan ik met gemak meestal nog wel staande houden of voorkomen dat ik echt hard op de grond val.Maar als een oudere persoon valt dat kan het gebeuren dat ze plots iets breken of iets dergelijks.En als dat gebeurt, moet de buschauffeur eerst voor hulp zorgen voor deze verder kan rijden.DUS dan heb ik vertraging.Dus ik laat oudere zitten omdat ik niet wil dat ze mijn bus vertragen. Zo egoïstisch ben ik dan ook weer wel.

23-10-2017 13:24:52 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.388

OTindex: 7.067

@Mamsie :

Quote:

Kwestie van respect en goede manieren.

Inderdaad, ben ik geheel met je eens! Ik verbaas mij er juist over dat er nog steeds jongeren zijn (en ik reken mij ook nog tot een jongere, met mijn 34ste hoor! ) die het vertikken om op te staan voor een ouder iemand. Dat doe ik dan weer niet. Ik sta gewoon netjes op. Ik wil niet schijnheilig overkomen, maar ik ben opgevoed, dat ik juist op moet staan als ik een ouder iemand zie aankomen en wil gaan zitten. Inderdaad, ben ik geheel met je eens!Ik verbaas mij er juist over dat er nog steeds jongeren zijn (en ik reken mij ook nog tot een jongere, met mijn 34ste hoor!) die het vertikken om op te staan voor een ouder iemand.Dat doe ik dan weer niet. Ik sta gewoon netjes op. Ik wil niet schijnheilig overkomen, maar ik ben opgevoed, dat ik juist op moet staan als ik een ouder iemand zie aankomen en wil gaan zitten.

23-10-2017 13:35:35 Deminia

Senior lid

WMRindex: 169

OTindex: 4

Wnplts: Tilburg

Ik sta niet per definitie op voor oudere mensen, behalve als ik op een stoel zit waarbij je dat hoort te doen. En als die stoelen niet bezet zijn weiger ik ook om op te staan. Natuurlijk sta ik wel gewoon keurig op als die stoelen vol zitten met de juiste doelgroep en het wordt aan mij gevraagd om op te staan.



Ik vind dit artikel een beetje onzin, al moet ik daarbij zeggen dat het natuurlijk wel afhankelijk is van de oudere, ik heb er genoeg gezien dit fit genoeg zijn (en ook niet zo hel oud) maar oh zo boos worden als jij niet meteen opstaat zodat ze honderd meter naar de volgende halte kunnen zitten terwijl jij al een half uur hebt moeten staan voordat de plaats vrij kwam en nog een half uur moet.



Laatste edit 23-10-2017 13:38

23-10-2017 13:36:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.087

OTindex: 60.595





@GroteMop1983 :



Het is soms moeilijk een grens te trekken, wat oud is, sommige mensen zijn met 50 al oud, en anderen zijn met 70 nog jong en gezond..



Laatste edit 23-10-2017 13:44 @Umpie: @Mamsie : als ik met mijn bijna 90-jaar oude moeder in het OV stap, is er altijd iemand die voor haar opstaat.. en soms voor mij ook, hoewel ik natuurlijk nog tot de jongeren hoorHet is soms moeilijk een grens te trekken, wat oud is, sommige mensen zijn met 50 al oud, en anderen zijn met 70 nog jong en gezond..

23-10-2017 13:39:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.472

OTindex: 2.810

Quote:

Het klinkt erg onbeleefd om niet op te staan voor oudere mensen in de bus of tram ... en dat is het ook.



Als je zo'n onbeschofte hork bent, dan kun je beter uit de bus geschopt worden om de rest van je reis te voet af te leggen. Voor je eigen bestwil natuurlijk, want lopen is veel gezonder dan in de bus hangen. ... en dat is het ook.Als je zo'n onbeschofte hork bent, dan kun je beter uit de bus geschopt worden om de rest van je reis te voet af te leggen. Voor je eigen bestwil natuurlijk, want lopen is veel gezonder dan in de bus hangen.

23-10-2017 13:59:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.504

OTindex: 16.066

@Umpie: Een gezonde vorm van egoïsme is beter dan doen omdat iets "hoort".

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: