Chinees ruimtestation crasht binnenkort op aarde

Binnen enkele maanden stort een Chinees ruimtestation neer op aarde. Het station is al ruim een jaar op drift en beweegt steeds sneller richting aarde, zeggen experts in The Guardian.



Ruimtestation Tiangong-1, oftewel Hemels Paleis, werd in 2011 gelanceerd. China gebruikte het sindsdien voor bemande en onbemande missies naar de ruimte. Vorig jaar werd echter bekend dat de Chinese autoriteiten de controle over het station hadden verloren.



De verwachting is dat het ruimtestation van ruim 8,5 ton deels zal verbranden in de dampkring, maar experts waarschuwen dat er nog steeds wrakstukken van ongeveer 100 kilo op aarde terecht kunnen komen. Waar die brokstukken dan terechtkomen, weet niemand.



Normaal worden ruimtestations, zoals de Russische Saljoets en de Mir, gecontroleerd teruggebracht zodat ze in de oceaan belanden. Dat mislukte één keer, in 1979, toen de Amerikanen geen controle meer hadden over ruimtestation Skylab. Dat crashte in Australië. Niemand werd geraakt.

