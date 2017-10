Verwarde man laat kranen jaar lang lopen: 7 miljoen liter verbruikt

In de Duitse stad Salzgitter heeft een verwarde man een jaar lang achtereen water uit de kranen van zijn wastafel, bad en wc laten lopen. De politie zegt dat hij in totaal 7 miljoen liter water heeft verbruikt. De verhuurder van de woning en het waterleidingbedrijf trokken bij de politie aan de bel toen de rekening was opgelopen tot 10.800 euro.



Ze vreesden waterschade in het appartementengebouw waar de man woont. Een onderbuurman klaagde dat er water op zijn deken druppelde.



Toen de agenten voor de deur stonden, hoorden ze binnen het water uit de kranen stromen. De 31-jarige bewoner weigerde hen binnen te laten, maar met behulp van een slotenspecialist lukte het uiteindelijk toch.



Vier agenten slaagden er pas in de agressieve man te overmeesteren nadat ze pepperspray hadden gebruikt. Drie politiemensen raakten daarbij lichtgewond. Hij is naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht.



Hij bleek enkele dagen voor de inval in zijn woning ook de afvoerputjes van bad en wasbak te hebben afgedicht. De schade in het appartement en de woning eronder is aanzienlijk.

Reacties

16-10-2017 13:23:23 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.021

OTindex: 14.838

Heel erg triest, maar het zal je buurman maar zijn.

16-10-2017 14:08:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.557

OTindex: 57.968

Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

heeft de kraan open laten staan....

16-10-2017 15:22:56 sndrr

Junior lid

WMRindex: 9

OTindex: 30

Die zag de bui niet hangen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: