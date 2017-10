Vrouw heeft na dertig jaar haar verloren handtas terug

Een vrouw die ergens in de jaren tachtig haar handtas kwijtraakte tijdens een avondje uit in een nachtclub in het Britse Manchester heeft haar tas terug. Arbeiders vonden de tas na dertig jaar terug achter een radiator tijdens renovatiewerken.



"De club wordt binnenkort 90 jaar en de handtas bevond zich al meer dan dertig jaar in het gebouw, dus we vonden het wel fijn om de tas te herenigen met z'n eigenares", zegt de uitbater van nachtclub Ritz in Manchester. Een journalist van het Britse dagblad The Daily Mail kwam de eigenares op het spoor. Sarah Dale, 51 jaar, was indertijd studente en is nu advocate in Zuid-Londen, zo'n 300 km van Manchester. In de handtas van de vrouw stak een bibliotheekkaart en enkele bankkaarten, en 12 Britse pence - zo'n 13 eurocent. "We zijn inderdaad een paar keer naar die nachtclub geweest, maar ik herinner me die bewuste nacht niet", zegt Dale. "Het verbaast me trouwens niet dat er maar 12 pence in mijn portefeuille zat, het waren moeilijke tijden voor studenten toen!", voegt ze eraan toe. Kennelijk heeft iemand bij het onderzoeken van de tas de muntstukken meegegrist, want toen de handtas terugbezorgd werd waren ze verdwenen: "Het is een goed verhaal, maar nu wil ik mijn 12 pence terug", grapte de vrouw.

Reacties

09-10-2017 16:36:23 Emmo

En achter die radiator was er dertig jaar niet schoongemaakt? Geen wonder dat er renovatiewerkzaamheden werden uitgevoerd

09-10-2017 20:10:21 cousinDupree

S Dat die tas ondertussen niet zwartgebakken is.

09-10-2017 20:14:53 cousinDupree

S Quote:

"Het is een goed verhaal, maar nu wil ik mijn 12 pence terug",...



Sommige mensen zijn nooit tevreden. Sommige mensen zijn nooit tevreden.

09-10-2017 20:16:53 cousinDupree

S Quote:

"Het verbaast me trouwens niet dat er maar 12 pence in mijn portefeuille zat, het waren moeilijke tijden voor studenten toen!", voegt ze eraan toe.



Het verbaast mij wel. Zeker na het betalen van het entree geen geld meer over voor een drankje?



Ach, daar zijn altijd nog kerels voor. Het verbaast mij wel.Zeker na het betalen van het entree geen geld meer over voor een drankje?Ach, daar zijn altijd nog kerels voor.

09-10-2017 20:32:12 Sjaak

De rest van het geld is er dertig jaar geleden al uit gejat, waarna de dief de handtas achter de radiator frommelde.

09-10-2017 22:21:44 botte bijl

@Sjaak :

zeer aannemelijk dat het indertijd zo is gegaan.... Quote:

"Het is een goed verhaal, maar nu wil ik mijn 12 pence terug", grapte de vrouw.

je bent advocate of je bent het niet zeer aannemelijk dat het indertijd zo is gegaan....je bent advocate of je bent het niet

09-10-2017 22:28:01 Emmo

@botte_bijl: Als het om geld gaat maken advocaten geen grapjes

09-10-2017 22:32:34 botte bijl

@Emmo :

daarmee moet je inderdaad oppassen daarmee moet je inderdaad oppassen

