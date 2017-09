Deze vrouw heeft de langste nagels van de wereld

Je herkent het vast wel: je denkt dat je nagels eindelijk droog zijn, maar wanneer je iets probeert op te pakken, zijn je nagels binnen no time geruïneerd. En dan te bedenken dat deze vrouw er maar liefst een week overdoet om überhaupt haar nagels te lakken…Ayanna Williams heeft in de 23 afgelopen jaar nog nooit haar nagels afgeknipt, waardoor ze met haar meterslange nagels is opgenomen in het Guiness World Record Book voor de langste nagels ooit. Hoe ze daar precies aan komt? Volgens Ayanna is het allemaal het resultaat van goede verzorging en het dagelijks ‘borstelen’ van haar kenmerk.Hoewel menig vrouw er niet aan moet denken, is Ayanna niet van plan haar nagels af te gaan knippen. Want ondanks dat haar nagels een groot deel van haar tijd in beslag nemen, is ze er maar wat trots op. En dat betekent dus ook dat je soms een hele week nodig hebt om al je nagels te kunnen lakken. Tsja, nobody said it was easy...