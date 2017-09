Vrouw woont met 130 verwaarloosde katten in flatje Parijs

In Parijs heeft de politie 130 verwaarloosde katten gevonden in een klein appartement. De politie kwam af op een melding van een buurtbewoner die zag dat een vrouw in de woning een kitten hardhandig van de vensterbank sloeg.De katten leefden met de 60-jarige vrouw in een sterk vervuilde studio van 25 vierkante meter. De vloer was bedekt met vuil en kattenpoep en er was nauwelijks eten.De vrouw, die in lompen en op blote voeten liep, is in een psychiatrische inrichting opgenomen. Een plaatselijke stichting heeft zich ontfermd over de ondervoede katten. Het heeft vier dagen geduurd om alle katten te pakken te krijgen. Sommige katten waren door gaten in het plafond in openbare ruimtes onder het dak van het flatgebouw verdwenen.