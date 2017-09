Schorpioen houdt vliegtuig aan de grond

Een EasyJet-vlucht van Parijs naar Glasgow heeft bijna een dag vertraging opgelopen, omdat er een schorpioen door de cabine liep. Het toestel is aan de grond gehouden, zodat het in de nacht kon worden uitgerookt.



Een passagier die eerder op de dag met hetzelfde vliegtuig van Glasgow naar Parijs was gevlogen, had het dier zien lopen. Hij waarschuwde het personeel, dat besloot de terugvlucht uit te stellen.



"De veiligheid en het comfort van onze passagiers is onze hoogste prioriteit", zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.



De passagiers zijn ondergebracht in hotels in de Franse hoofdstad.

