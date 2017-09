Man rent vuur in en overlijdt op festival Burning Man

Tijdens het bekende festival Burning Man in de Amerikaanse staat Nevada is een man om het leven gekomen nadat hij het vuur was ingerend. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.Het evenement in de woestijn wordt traditioneel afgesloten met het verbranden van de 'Wicker Man', een grote houten pop in het midden van het festivalterrein.Toen de pop in lichterlaaie stond rende een festivalganger langs de beveiligers en sprong erin. Brandweermannen wisten de 41-jarige Aaron Joel Mitchell nog uit het vuur te halen. Met een traumahelikopter werd hij meegenomen naar het ziekenhuis, maar de poging hem te redden was tevergeefs.Het festival laat op Twitter weten dat ze bedroefd zijn door het overlijden van Mitchell. De man is een Amerikaan die in Zwitserland woont. Hij was samen met zijn vrouw op het festival.Er wordt onderzoek gedaan naar het incident. Volgens de organisatie is er geen alcohol in zijn bloed aangetroffen. Of hij drugs heeft gebruikt wordt nog onderzocht.Er wordt hulp aangeboden aan festivalgangers die de man in het vuur zagen springen.