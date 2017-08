Brandweerlieden smullen van geredde biggetjes

Maanden geleden redde de brandweer van het Engelse Pewsey twintig varkens bij een brand. Deze week smulden de brandweerlieden van saucijzen gemaakt van de dieren, tot afgrijzen van een dierenrechtenorganisatie en Facebookgebruikers.



De biggen werden in februari gered bij een grote brand in een hooischuur. De vleesvarkens werden onlangs geslacht en deels tot worst verwerkt. De varkensboer besloot een paar worsten aan de brandweermensen te geven als bedankje.



De brandweerlieden maakten foto's van het vlees op de barbecue en plaatsten die op hun Facebookpagina. Daarop kwam kritiek. Dierenrechtenorganisatie PETA beloofde veganistische worsten op te sturen. "Zodat ze echte helden voor varkens kunnen zijn." De brandweer besloot daarop de foto's te verwijderen en excuses aan te bieden.



De eigenaar van de boerderij snapt niet waar de ophef vandaan komt. "Ik heb deze dieren het best mogelijke leven gegeven totdat ze werden geslacht. Natuurlijk voel je je rot op het einde, maar de worsten naar de brandweer brengen, vond ik een goede manier om dankjewel te zeggen."

Tsja, als je vlees eet en je vindt dit erg, dan ben je hypocriet. Want jij eet worstjes van diezelfde varkentjes, alleen heb je ze niet gered of een naampje gegeven.



Dus ik ben ook hypocriet, want ik heb kippen maar eet alleen die uit de winkel want die ken ik niet.



Misschien moeten we allemaal maar (part-time) vegetariër worden voor een betere wereld.

