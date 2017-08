Britse Alex mag kat niet adopteren omdat hij homo is

'Ik zit te huilen in de bus', twitterde de Britse Alex Andreou vanavond. De in Londen wonende acteur en schrijver was onderweg om een hulpbehoevende kat te adopteren. Halverwege de tocht kreeg hij echter een telefoontje dat hij weer mocht omdraaien. De reden: hij is homo.



Alex kan het niet begrijpen, schrijft hij. ,,Iedereen kijkt naar me, terwijl ik zit te huilen in de bus. De waarheid doet zo ongelooflijk veel pijn. Het verdriet is net zo sterk als toen ik nog maar acht jaar oud was." Volgens Alex komen de tranen voort uit een enorme woede.



De kat die Alex wilde adopteren, had volgens hem dringend een nieuw huis nodig. Daarom besloot hij snel af te reizen naar het doorgegeven adres, zo'n twee uur verwijderd van zijn huis. Onderweg ernaartoe had de huidige eigenaresse van de kat nog wat vragen voor de nieuwe eigenaar, zo is te lezen in een screenshot die Alex online heeft geplaatst. 'Hoe komt het eigenlijk dat je vrijgezel bent?', wordt hem gevraagd. 'Ben je soms homo?'. Alex antwoordt dat ze goed gegokt heeft. 'Is dat een probleem?', vraagt hij haar.



Klaarblijkelijk is de geaardheid van Alex inderdaad een probleem om voor een kat te kunnen zorgen. De verkoopster is naar eigen zeggen streng religieus, dus keurt ze de 'levensstijl' van Alex sterk af. Ze zegt er nog wel bij het 'vervelend te vinden als ze hem hiermee kwetst.' Alex weet de homofoob vervolgens van een sterke respons te voorzien: 'Lieverd. Ik ben in elkaar geslagen en uitgescholden voor nicht sinds ik acht jaar was. Mijn gevoelens kunnen wel wat hebben. Maar, ja, een 'excuus' is precies wat jij bent.



De verkoopster kan haar nieuwsgierigheid blijkbaar niet bedwingen, want ze durft Alex ook nog te vragen of hij niet bang is dat hij door zijn geaardheid in de hel belandt. In het geplaatste bericht is niet te zien of hij daar nog antwoord op heeft gegeven.



Op sociale media wordt het bericht van Alex massaal gedeeld. Mensen vinden het belachelijk, en vinden dat Alex de verkoopster met naam en toenaam aan de schandpaal moet nagelen. Maar daarmee verlaagt hij zich tot haar niveau, schrijft hij. Sommige mensen vinden zelfs dat Alex de vrouw moet aanklagen voor discriminatie. Ook is er veel medelijden voor de poes, die nu noodgedwongen in een dergelijke omgeving moet wonen.

25-08-2017 11:10:30 Mamsie

De verkoopster is naar eigen zeggen streng religieus,



Meer streng dan religieus, lijkt me.

Dat noemen ze nu een spijkerhard geloof.



Ik hou zelf toch meer van mensen die geloven in menselijke waardigheid en respect. Meer streng dan religieus, lijkt me.Dat noemen ze nu een spijkerhard geloof.Ik hou zelf toch meer van mensen die geloven in menselijke waardigheid en respect.

25-08-2017 11:30:19 venzje

Ook is er veel medelijden voor de poes, die nu noodgedwongen in een dergelijke omgeving moet wonen. Mwah, ik denk niet dat de kat zich iets gelegen zal laten liggen aan die muts haar religieuze gevoelens.

Wat alleen nergens staat is waarom het dier dan wél hulpbehoevend zou zijn.



Daarnaast kan ik me niet zo goed verplaatsen in iemand die een hulpbehoevende kat gaat kópen. In mijn beleving zijn zulke katten dieren die je voor niks krijgt. Of hooguit voor een kleine vergoeding ophaalt, bijv. uit een asiel. Waarschijnlijk heeft Alex ook problemen met haar 'levensstijl'.Mwah, ik denk niet dat de kat zich iets gelegen zal laten liggen aan die muts haar religieuze gevoelens.Wat alleen nergens staat is waarom het dier dan wél hulpbehoevend zou zijn.Daarnaast kan ik me niet zo goed verplaatsen in iemand die een hulpbehoevende kat gaat kópen. In mijn beleving zijn zulke katten dieren die je voor niks krijgt. Of hooguit voor een kleine vergoeding ophaalt, bijv. uit een asiel.

25-08-2017 12:20:49 Haroldje

S @venzje : Ten eerste weet je niet waarom hij hulpbehoevend is en dan nog, is iemand of iets die hulp nodig heeft iets minder waard?

25-08-2017 12:29:30 Kooldioxide

Ik heb de oorspronkelijke Twitter conversatie zien langskomen en er is iets heel vreemds aan de hand met die vrouw.



Alex heeft een vriendin die in de buurt van de vrouw woonde gevraagd om op de advertentie te reageren om te zien of hij zo toch die kat kon krijgen. Toen krabbelde die vrouw met een andere smoes terug.



Daarna kwamen er berichten naar boven dat ze al maanden lang advertenties heeft uitstaan om haar katten weg te geven maar ze altijd wel een smoes had.



Het is niet duidelijk waarom - een reden die men besprak was dat ze gewoon bewust mensen wil pijn doen.



Een andere is - ze vroeg wel heel specifiek of het nieuwe huis een kattenluik heeft. Misschien is ze op zoek naar huizen waar ze makkelijk kan inbreken?

25-08-2017 12:32:38 venzje

Ik ben gewoon gewend dat voor katten geen geld wordt gevraagd (zuivere raskatten daargelaten).

En al helemaal als het om een hulpbehoevende kat gaat waarvoor iemand een goed plekje zoekt. Mensen zijn vaak allang blij als dat lukt.



À propos: als aanvulling op het verhaal van



Laatste edit 25-08-2017 12:37 @Haroldje : Waarom denk je dat ik hulpbehoevenden minder waard zou vinden?Ik ben gewoon gewend dat voor katten geen geld wordt gevraagd (zuivere raskatten daargelaten).En al helemaal als het om een hulpbehoevende kat gaat waarvoor iemand een goed plekje zoekt. Mensen zijn vaak allang blij als dat lukt.À propos: als aanvulling op het verhaal van @Kooldioxide staat hier het vervolg (in het Engels).

25-08-2017 13:54:23 BatFish

Die troela daar zit niet zo zeer een steekje aan los, daar ligt het hele breiwerk van de pennen!

25-08-2017 14:06:01 merlinswit

Overigens heb ik wel problemen met mensen die zeer streng in de leer zijn voor anderen. Juist omdat ze vinden dat ze voor anderen mag bepalen wat goed en slecht is om vervolgens hun normen en waarden zo pijnlijk mogelijk aan anderen op te leggen. @venzje : Die quote is niet van Alex maar van andere mensen op twitter.Overigens heb ik wel problemen met mensen die zeer streng in de leer zijn voor anderen. Juist omdat ze vinden dat ze voor anderen mag bepalen wat goed en slecht is om vervolgens hun normen en waarden zo pijnlijk mogelijk aan anderen op te leggen.

25-08-2017 14:28:23 venzje

Die quote is inderdaad niet van Alex, maar dat heb ik ook niet beweerd. Misschien had ik beter een extra witregel kunnen invoegen onder de zin die erboven staat, dan was duidelijker geweest dat dat een losse opmerking was. @merlinswit : Tegen dat soort mensen heb ik ook iets!Die quote is inderdaad niet van Alex, maar dat heb ik ook niet beweerd. Misschien had ik beter een extra witregel kunnen invoegen onder de zin die erboven staat, dan was duidelijker geweest dat dat een losse opmerking was.

