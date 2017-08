Werkstraf voor vrouw die pompmedewerkster met hete gehaktbal bekogelde

Een 29-jarige vrouw heeft bekend dat ze een medewerkster van een tankstation in Zaandam in juni dit jaar een gehaktbal met jus in het gezicht heeft gegooid. Ook heeft ze haar een flinke duw verkocht.



Dat schrijft het Noordhollands Dagblad. Tegen de verdachte, Deniz A., is voor de rechtbank op Schiphol een werkstraf van 120 uur geŽist, meldt de krant. A. heeft haar daden in een brief bekend.



Daarin schrijft ze verder dat ze ook schuldig is aan het mishandelen van een kassiŤre van de Jumbo in Hoofddorp. De 16-jarige supermarktmedewerkster werd met een bierflesje in haar gezicht geslagen nadat ze A. om haar leeftijd en identificatiebewijs had gevraagd.



Bij het tankstation in Zaandam ging het mis nadat de vrouw voor 66 euro had getankt, maar niet kon betalen. Er ontstond een woordenwisseling en vervolgens gooide ze haar hete gehaktbal in het gezicht van de medewerkster van de pomp.



Volgens de officier van justitie is het een wonder dat het slachtoffer geen brandwonden heeft opgelopen. Omdat de verdachte zwakbegaafd is, eist de aanklaagster geen celstraf.

24-08-2017 09:54:34 Mamsie

Zwakbegaafd, zonder geld gaan tanken en waar haalde ze gauw een hete gehaktbal vandaan?

24-08-2017 10:53:02 allone

@Mamsie : neem jij dan nooit een hete pan met jus en gehaktballen mee als je boodschappen gaat doen? Je zult toch onderweg honger krijgen..

24-08-2017 11:26:00 venzje

@allone : Nee, alleen als ik ga tanken. Daar moet je ballen voor hebben.

24-08-2017 13:33:33 botte bijl

Omdat de verdachte zwakbegaafd is, eist de aanklaagster geen celstraf.

het kwam niet in het hoofd van de rechter op dat je iemand die wel vaker mensen aanvalt, misschien beter kunt opsluiten ergens waar op haar wordt gelet het kwam niet in het hoofd van de rechter op dat je iemand die wel vaker mensen aanvalt, misschien beter kunt opsluiten ergens waar op haar wordt gelet

24-08-2017 13:58:05 BatFish

Omdat de verdachte zwakbegaafd is, eist de aanklaagster geen celstraf. Hoe komt iemand die zwakbegaafd is überhaupt aan een rijbewijs? Dit soort volk wil toch helemaal niet achter het stuur van een auto hebben? Hoe komt iemand die zwakbegaafd is überhaupt aan een rijbewijs? Dit soort volk wil toch helemaal niet achter het stuur van een auto hebben?

24-08-2017 14:07:00 Mamsie

@BatFish : Dat verbaast me niets. In België bijvoorbeeld rijden vrijwel alleen maar idioten rond.

