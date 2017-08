Waterijsje na galblaasoperatie vermindert behoefte aan pijnstillers

Mensen die na een medische operatie een waterijsje eten hebben minder behoefte aan pijnstillers. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dat een ijsje werkt tegen de pijn wanneer de amandelen zijn verwijderd is wel bekend, maar dat het ook de pijn na andere operaties verlicht is nieuw. Onderzoekers van het LUMC gaven 50 patiŽnten van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft na het verwijderen van de galblaas een waterijsje. Nog eens 50 mensen kregen na hun operatie geen ijsje. De patiŽnten die direct na de operatie een ijsje kregen bleken iets minder behoefte te hebben aan extra pijnstillers.



"Het is niet zo dat patiŽnten dagenlang profijt van het waterijsje hebben, maar een uur na de operatie werkt het wel", aldus Marieke Niesters, senior onderzoeker en arts-assistent op de afdeling anesthesiologie van het LUMC. "Voorafgaand aan een operatie mag de patiŽnt 6 uur niets meer eten of drinken. Je kunt je voorstellen dat je daarna dorst hebt of een droge keel. Een ijsje is dan prettig. Volgens de onderzoekers is niet de kou van het ijsje het wondermiddel, zoals dat de zwelling bij een ontsteking aan de amandelen vermindert. "Dit lijkt een ander mechanisme. We denken dat de suiker endorfines in het lichaam vrijmaakt, waardoor je minder pijn ervaart."



Of een waterijsje een vergelijkbaar effect heeft na andere operaties dan het verwijderen van de galblaas is niet vastgesteld. "We hebben nu alleen gekeken bij galblaasoperaties, maar het zou zeker kunnen'', stelt Niesters. "Bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft zijn ze daar wel van overtuigd. Daar gaven ze patiŽnten al ijsjes en dat was reden om het nader te gaan onderzoeken. Ze gaan er zeker mee door. Er zijn ook andere ziekenhuizen die het geÔntroduceerd hebben, maar het is nog geen landelijk gebruik."

