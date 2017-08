Moeder breekt beentjes van baby tijdens luier wisselen

Een jonge moeder uit de Britse stad Swansea (Wales) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden, omdat ze tijdens het luier wisselen de beentjes van haar pasgeboren baby brak. Volgens de rechter pakte de vrouw haar jongetje stevig bij de enkels toen hij gedurende de verschoning een beetje kronkelde.



De baby werd naar het ziekenhuis overgebracht nadat een arts tijdens een routinecontrole de beenfracturen had opgemerkt. Op dat moment waren de beentjes al vijf dagen gebroken. Volgens de aanklager heeft de moeder extreem veel kracht gebruikt om de baby tijdens het luier wisselen in bedwang te houden. ,,Want de botten in babybeentjes breken niet zo maar.''



De moeder bleef, zo melden Britse media, tijdens de behandeling van de spraakmakende zaak glashard ontkennen. Ze vertelde dat het jongetje in een wipstoeltje zat en vervolgens met zijn beentjes klem was komen te zitten onder een lage tafel. De rechter geloofde dat verhaal niet. Ook, omdat de vrouw van midden twintig als eerder kinderen heeft moeten afstaan na inmenging van de kinderbescherming. Daarnaast zou ze tegen haar ouders en de artsen hebben gelogen over de ware toedracht. De baby zou inmiddels zijn overgebracht naar een pleeggezin. Zijn beentjes zijn weer hersteld.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: