Deense wetenschappers maken chips van kwallen

Je kunt het je waarschijnlijk nauwelijks voorstellen, maar Deense wetenschappers zijn erin geslaagd om van kwallen eetbare chips te maken. Via een nieuwe ontwikkelde methode kunnen kwallen efficiŽnt en snel worden gedroogd zodat deze eetbaar zijn.Een belangrijke ontwikkeling aldus de Deense wetenschappers. ďDe wereldbevolking stijgt de komende decennia sterk, waardoor een voedseltekort ontstaat. De oceanen zitten vol met kwallen, dus waarom kijken we niet of we daar meer gebruik van kunnen maken.Ē aldus de wetenschappers van de University of Southern Denmark (SDU).Het proces om van kwallen eetbare chips te maken is verrassend eenvoudig. Om te beginnen worden kwallen in alcohol gelegd om zo het vocht uit het lichaam te halen. Vervolgens wordt de alcohol verdampt en blijft een dun schijfje over. Het overblijfsel is knapperige chips. Waar het naar smaakt, dat is lastig te zeggen.In AziŽ is het overigens al heel normaal om kwallen te eten. De kwal staat daar al eeuwenlang op het menukaart.