Grote wonderen blijven uit bij gebedsgenezing in Arnhem

Zeker 800 gelovigen woonden de eerste levendige tentbijeenkomst in park Presikhaaf in Arnhem bij waarop mensen zouden worden genezen. De resultaten vielen een beetje tegen, maar het enthousiasme was groot.Hoe hoofdvoorganger Wayman Mitchell ook zijn best deed, het lukte hem bij een tiental mensen met nek-, buik-, schouder- en rugproblemen de pijn een beetje te verlichten. Twee tot drie personen zeiden dat de klachten waren verdwenen.,,Dit is de avond van de kleine verbeteringen. Maar dat wil ik niet. Ik wil dat de mensen van hun pijn verlost worden. We moeten nog harder bidden’’, zei Mitchell bij elke patiënt opnieuw gebiedend. Anderen moesten kwelgeesten uit hun leven vergeven als de handoplegging niet hielp. Een vrouw was jarenlang gekweld door haar moeder. Huilend vergaf zij het haar, maar de pijn werd alleen maar iets minder. Een man met nekpijn verliet het podium met iets minder nekpijn. ,,God zal ervoor zorgen dat u helemaal geneest’’, zei Mitchell toen hij van de man afscheid nam. En zo ging het keer op keer. ,,We kunnen God niet dwingen wonderen te verrichten’’, zei Jan-Willem van Dam van evangeliegemeente De Deur uit Arnhem die de bijeenkomsten organiseert.