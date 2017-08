Pilootloos vliegen kan luchtvaart miljarden besparen

Luchtvaartmaatschappijen kunnen miljarden besparen door in te zetten op technologie waarbij vliegtuigen uiteindelijk zonder piloot de lucht in kunnen. En volgens de Zwitserse bank UBS zouden vliegtuigen die volledig door een automatische piloot worden bestuurd niet alleen goedkoper, maar ook veiliger zijn.



Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van een rapport van de Zwitsers. UBS spreekt van een uiteindelijke besparing van circa 35 miljard dollar (ruim 29 miljard euro) per jaar. Naast de lagere personeelskosten, zal ook de rekening voor verzekeringspremies en brandstof lager uitvallen.



Vliegtuigmaker Boeing gaf onlangs al aan dat de basis voor dergelijke technologie aanwezig is. Nu al kunnen vliegtuigen automatisch landen en opstijgen en ook andere functies worden al door computers uitgevoerd.



Volgens UBS zou een vliegtuig met één piloot aan boord en een piloot op afstand op de grond een goede eerste stap zijn. Maar ruim de helft van de passagiers zou het nog niet zien zitten om in een pilootloos vliegtuig aan boord te stappen. Wel verwachten onderzoekers dat 'na verloop van tijd' steeds meer mensen gewend zullen raken aan het idee van een vliegtuig met minder of geen piloten aan boord.

