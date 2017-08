Russische oppositieleider promoot filmpje uit Zondag met Lubach

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft een filmpje uit het programma Zondag met Lubach op zijn website geplaatst en het op Twitter aanbevolen. Hij heeft er een Russische vertaling bij geplaatst.In het filmpje van vier maanden geleden legt Arjen Lubach uit hoe de oppositie in Rusland wordt gekneveld. Lubach vertelt dat Navalny premier Medvedev heeft beschuldigd van corruptie en nu zelf op dubieuze gronden veroordeeld is voor verduistering. Volgens Navalny was zijn proces politiek gemotiveerd. Door de veroordeling kan Navalny zich niet verkiesbaar stellen voor de Russische presidentsverkiezingen van volgend jaar.Het item van Zondag met Lubach wordt onder meer opgevrolijkt door beelden van een ongemakkelijk dansende premier Medvedev. Inmiddels hebben meer dan honderdduizend Russen het filmpje bekeken.