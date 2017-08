Autovoetbal in Almkerk

ALMKERK - Het autovoetbal is, na een jaar onderbreking, weer terug als onderdeel van de jaarlijkse zomerfeesten in Almkerk. Zaterdag was het daarom weer volop spanning en vooral sensatie op het evenemententerrein aan de Almweg in Almkerk.Acht teams namen het tegen elkaar op om met een bal van 300 kilo zo veel mogelijk te scoren. Aan belangstelling hadden de deelnemers geen gebrek. Op veilige afstand en achter hekken keek het talrijke publiek naar de capriolen die de deelnemers in hun geprepareerde auto's uithaalden. Vele auto's haalden het einde van de wedstrijd niet en moest afgevoerd worden.Bezoekers vonden het prachtig. ,,Het is voor de jongens geweldig om mee te doen", zegt Martin de Jong uit Werkendam wiens zoon ook mee rijdt. ,,Het spel is veel rustiger dan vorige keer." In de pits wordt de schade opgenomen en waar mogelijk nog gerepareerd. ,,Het is de kick waarom je meedoet", zegt Dirk Dekker uit Nieuwendijk van het IVECO-team. ,,Ons team doet voor het eerst mee."Op de baan gaan de wedstrijden verder. De eerste auto zit alweer in de strobalen.De organisatoren, de werkgroep PLONS, van stichting Jeugdwerk Almkerk 'De Soos' willen graag met het evenement doorgaan. ,,Het is ons kindje geworden."