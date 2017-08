Vrouw gered van beren dankzij broekzakoproep

Een Canadese vrouw is vorige week dinsdag in het Canadese Muskeg Creek-park mogelijk aan de dood ontsnapt dankzij een doorgaans ongewenst fenomeen: broekzakbellen. De vrouw deed haar relaas aan de Canadese televisiezender CBC.



De 70-jarige Virginia Differenz stuitte afgelopen dinsdag tijdens een wandeltocht op een zwarte moederbeer en haar welp. "De moeder en het jong speelden met elkaar en stonden op hun achterste poten", getuigde de vrouw aan CBC. Toen de beren haar in de gaten kregen, besloot de vrouw op haar stappen terug te keren en haar tante te bellen. "Ik heb mijn tante gewaarschuwd dat ik wat langer weg zou zijn omdat ik juist twee beren ben tegengekomen in het Muskeg Creek-park", aldus de vrouw. Na de oproep stopte ze haar mobiele telefoon terug in haar vestzak. Door gelukkig toeval heeft de vrouw het toetsenbord van haar gsm niet geblokkeerd en werd er opnieuw een telefoonverbinding met haar tante tot stand gebracht. Die hoorde enkel ruis en belde bezorgd de hulpdiensten. Na een korte zoektocht troffen ze de 70-jarige vrouw gezond en wel aan. "Ik was blij om de Mounties (de Canadese politie, red.) te zien. Ik heb ruim tweeŽnhalf uur gelopen, dat was meer dan genoeg", verklaarde de vrouw na haar redding. De Canadese politie adviseerde haar om in het vervolg een speciale pepperspray tegen beren mee te nemen.

