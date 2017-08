House Opa steelt de show op Tomorrowland

Feestvierders op het populaire festival Tomorrowland werden afgelopen weekend vergezeld door een opmerkelijke danser: de 85-jarige Johan de Vries was voor het tweede jaar op rij van de partij.De vitale tachtiger, die zichzelf House Opa noemt, danste de benen onder zijn lijf vandaan en hoopt nu dat hij genoeg likes verzamelt op sociale media zodat hij volgend jaar zijn eigen podium krijgt.De 85-jarige House Opa gaat naar eigen zeggen nog wekelijks naar technofeestjes en was ook zondag van de partij in het Belgische Boom, waar hij de show stal met zijn pittige danspasjes.De man uit Haarlem droomt stiekem van zijn eigen podium op het populaire festival en publiceerde verschillende video’s van zijn choreografie op zijn Facebook-pagina om likes te verzamelen zodat hij zijn ultieme wens kan verwezenlijken.