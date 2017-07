Gevangenen filmden hun eigen ontsnapping

Drie extreem gevaarlijke Amerikaanse gevangenen, die vorig jaar wereldnieuws waren met hun ontsnapping uit een zwaarbewaakte gevangenis, blijken die hele operatie zelf te hebben gefilmd. En die beelden zijn nu opgedoken.Te zien is hoe ze vanuit de cel een opengezaagd rooster in kruipen en vervolgens door de ventilatiebuizen kruipen. De drie nemen bovendien uitgebreid de tijd geregeld te poseren tijdens hun vlucht.De video, gefilmd met een mobiele telefoon, is via een van de advocaten bij Amerikaanse media terechtgekomen en was al gemonteerd en zelfs van een voice-over voorzien.Daarin claimt een van de drie gevangenen dat er nogal wat schort aan de officiŽle lezing die de autoriteiten van de ontsnapping naar buiten brachten. Zo zou die al een dag eerder hebben plaatsgevonden dan tot nu toe werd gezegd.De ontsnapping van de drie was anderhalf jaar geleden wereldnieuws. Een week lang waren ze op vrije voeten, totdat de laatste van de drie -verdacht van onder meer moord en marteling - weer opgepakt was.Ook van die week dat de drie vrij waren, zijn er nu opnames. Ze poseren vrijelijk op toeristische hotspots en zelfs met de taxichauffeur die ze volgens de officiŽle lezing zouden hebben ontvoerd.