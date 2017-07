Piloot legt toevallig mysterieuze raketlancering vast

De 34-jarige piloot Christiaan van Heijst uit Haarlem realiseerde zich meteen dat hij een heel bijzonder fenomeen zag. Terwijl hij terugvloog uit Hongkong was hij getuige van een mysterieuze raketlancering boven China. "Prachtig om te zien, bijna buitenaards."De Haarlemmer was derde piloot op een vrachtvlucht vanuit Hongkong over de Himalaya en had dus zijn handen vrij om vast te leggen wat hij zag. "Ik besefte meteen dat dit heel uniek is'', vertelt de piloot. De vlucht in de Boeing 747-8 begon in de nacht van zondag op maandag met ‘een onverwacht heldere stip aan de horizon’ die veranderde in ‘een druppelvormige bel die snel groeide in grootte en hoogte’. "Dit visuele spektakel kwam als een totale verrassing."In de aanwijzingen die piloten voor een vlucht krijgen, de NOTAM's (Notice To Airmen), stond al aangegeven dat er iets aan de hand was. In een straal van 100 kilometer rond Ürümqi, in het noordwesten van China aan de voet van de Himalaya, mocht niet worden gevlogen."Tot onze grote verrassing zagen we een lichtbol ontstaan. Met alle informatie die we hebben, denken we dat we een raketlancering zagen die niet publiekelijk is aangekondigd", aldus Van Heijst. "Er is geen enkele mededeling over de aard van de afsluiting gedaan. Laat staan dat er sprake was van een mogelijke Chinese raketlancering."De in Utrecht geboren piloot die in Haarlem woont, realiseerde zich meteen dat hij getuige was van een ‘bijzonder fenomeen’. "De kans dat je een raketlancering ziet is al heel erg klein, maar doordat de zon ook nog eens precies aan de andere kant ondergaat, levert dit bijzondere beelden op.'' Meteen pakte de Haarlemmer, die al jaren blogt over de foto's die hij vanuit de lucht maakt en ruim 45.000 volgers op Instagram heeft, zijn Nikon erbij."Bij het lanceren zit er een enorme vlam achter zo'n raket. Door de lage luchtdruk op grote hoogte, heeft die raket een waanzinnig hoge snelheid. Die combinatie zorgt ervoor dat die rookpluim wordt opgeblazen en een grote ronde vorm krijgt", legt Van Heijst uit. "Die eerste bel bleef maar groeien en daarboven ontstond toen een tweede. Toen besefte ik dat het een tweetrapsraket was die je ook ziet in films als Apollo 13."