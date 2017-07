Nederlandse man breekt wereldrecord klappen met 1 hand

Soms hoor je over een wereldrecord, waarvan je eigenlijk nooit wist dat het een record kon zijn. Vandaag hebben we er weer een voor je: het wereldrecord klappen met één hand in een minuut.De Nederlander Abhinabha heeft dat voor elkaar gekregen. In een minuut tijd wist hij met één hand 427 keer te klappen. Het vorige record stond op 403 keer. Abhinabha moest meer dan zes keer per seconde klappen om het record te breken.Het idee om een wereldrecord neer te zetten kwam van Ashrita Furman, een goede vriend van Abhinabha. Ashrita heeft zelf al heel veel wereldrecords gebroken, zoals lucifers doven met een tong, een fiets balanceren op een kin en bierflesjes openen met een kettingzaag.