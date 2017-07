Boete voor schuilende jongeren in parkeergarage

Twee jongeren die zaterdag in de Almeerse Schippergarage aan het schuilen waren voor regen, kregen daarvoor allebei een boete van 90 euro. Dat zegt de moeder van één van hen.Haar 16-jarige zoon was met zijn 18-jarige vriendin aan het wachten op een vriend. Vanwege de regen besloten ze te schuilen in de garage. Op dat moment kwam een ambtenaar van de gemeente op hen af, en gaf ze een boete voor 'doelloos rondhangen', zonder waarschuwing vooraf. De moeder was daarover zo ontdaan dat ze de kwestie op sociale media plaatste.De gemeente Almere weerspreekt de uitspraken. Er zou wel een waarschuwing zijn gegeven en er was geen sprake van schuilen, want het was op dat moment droog. Als het wel had geregend, zou er geen boete zijn gegeven, laat een woordvoerder weten. Toch wil de gemeente graag in gesprek met de jongeren.De moeder heeft nog niet met de gemeente gesproken. Wel heeft ze een link gekregen naar een website over hoe bezwaar te maken tegen een boete. Ze is van plan dat te doen.Verder laat de gemeente weten dat ze veel klachten krijgt over vernielingen en overlast door rondhangende jongeren in parkeergarages. Daarom is het een aandachtspunt voor de gemeente, omdat ze niet wil dat de garages een hangplek vormen.