India wil in 2030 alleen nog elektrische autos

India heeft serieuze plannen als het gaat om elektrisch rijden. Het land met maar liefst 1,3 miljard inwoners heeft als doel gesteld dat in 2030 alle auto's volledig elektrisch rijden.



De Indiase overheid investeert al sinds 2013 in de ontwikkeling van elektrische auto's. Door de fabrikanten te stimuleren en subsidie te geven bij het ombouwen van auto's met verbrandingsmotoren naar elektrische exemplaren, wil India gaandeweg de verbrandingsmotor in de ban doen.



De Minister van Energie (Piyush Goyal) en de Minister van Transport werken samen om India wereldleider te maken op het gebied van elektrisch rijden. Goyal gaat begin komende maand met diverse andere ministers in conclaaf om verder te kijken of het doel haalbaar is. Daarbij moet ook gekeken worden naar de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt, zodat de prijs en de vervuiling die bij het opwekken komt kijken niet omhoog gaan.



