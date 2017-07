Bevroren lichamen echtpaar na 75 jaar gevonden

De lichamen van een Zwitsers echtpaar dat 75 jaar geleden in de Alpen verdween, zijn zeer waarschijnlijk op een krimpende gletsjer teruggevonden.



De politie van Wallis zegt dat twee bevroren personen met identiteitspapieren vorige week door iemand zijn gevonden op een gletsjer in de buurt van een skilift op een hoogte van 2615 meter. DNA-testen worden uitgevoerd om de identiteit van het koppel te bevestigen.



"De lichamen lagen dicht bij elkaar. Het waren een man en een vrouw met kleding uit de periode van de Tweede Wereldoorlog'', zei Bernhard Tschannen, directeur van skigebied Gletsjer 3000. "Ze waren perfect bewaard gebleven in de gletsjer en hun bezittingen waren intact. We denken dat ze in een kloof zijn gevallen, waar ze tientallen jaren hebben gelegen. Toen de gletsjer kleiner werd, zijn de lichamen tevoorschijn gekomen.''



Marcelin Dumoulin (40) was een schoenmaker en Francine (37) was lerares. Ze lieten vijf zonen en twee dochters achter.

