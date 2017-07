Jongen verft paard per ongeluk roze

Een 15-jarige jongen heeft zijn paard per ongeluk roze geverfd. Hij woont met zijn gezin in een Canadees gebied, waar veel bosbranden zijn. Daardoor zijn al meer dan 15.000 mensen geŽvacueerd.De moeder van Jacob vroeg hem om hun telefoonnummer op het paard te verven. Als ze dan opeens moeten evacueren en het paard moeten vrijlaten, weten mensen hoe ze de eigenaar van het paard kunnen bereiken.Dat doen mensen met paarden in geval van bosbranden wel vaker. Jacob begreep zijn moeder blijkbaar niet helemaal goed: hij zette er geen telefoonnummer op, maar hij maakte het hele paard roze!Gelukkig blijft de verf niet lang zitten. Met water kunnen ze het er zo afwassen. Het gezin deelde de foto's op Facebook. Ze wilden mensen zo toch nog even laten lachen, ondanks alle narigheid door het vuur.