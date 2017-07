Blinde Britse veteraan krijgt nieuwe medailles na verlies op toilet

Een blinde Britse D-Day-veteraan, die onlangs zijn medailles verloor op een openbaar toilet, heeft nieuwe onderscheidingen gekregen. Alfred Barlow (96) was met zijn vrouw en kleinzoon onderweg naar het voormalige slagveld in NormandiŽ toen hij na een toiletbezoek vier van zijn medailles kwijt bleek te zijn."De medailles zijn weinig geld waard, maar voor mij zijn ze van onschatbare waarde", vertelde Barlow de BBC. Hij hoopte dat iemand zijn medailles voor zijn 96ste verjaardag, afgelopen zondag, zou terugbrengen. "Het zou mijn verjaardag echt afmaken als ik ze weer terug zou hebben."Na zijn gesprek met de BBC boden kinderen en kleinkinderen van veteranen hem medailles aan van hun ouders of grootouders die ook in de Tweede Wereldoorlog hadden gediend, maar daar wilde hij niets van weten. "Ik zou ook niet willen dat mijn zoon mijn medailles zomaar weg zou geven."DankbaarEen andere slechtziende militair, die geraakt was door het verlies van de oude Barlow, besloot hem te helpen. Hij kocht een set vervangende medailles voor hem van een handelaar in onderscheidingen. De veteraan kreeg de set overhandigd bij de Hampton Court Palace Flower Show, de grootste bloemenshow ter wereld.Barlow zei bij de show dat hij erg dankbaar was voor het gebaar van de veteraan. "Ik heb nu een paar vervangers. Het is niet hetzelfde, maar ik heb nu wel weer wat medailles die ik ooit heb verdiend." Hij zei dat hij niet had verwacht dat het verlies van zijn medailles iedereen zo bezig zou houden.De jongere slechtziende militair, die zelf diende tijdens de Falklandoorlog in 1982, was niet de enige die Barlow weer aan zijn medailles wilde helpen. Ook acteur Hugh Grant loofde duizend pond uit aan degene die de set zou terugbrengen. Crimestoppers, een Brits goed doel tegen criminaliteit, deed daar nog een schepje bovenop: de gouden tip kon rekenen op 5000 pond.Barlows verloren medailles:- De 1939-1945 Star, een onderscheiding voor luchtmacht- en marinemedewerkers die zes maanden hebben gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog.- De France & Germany Star, een medaille voor Britse, Canadese, Zuid-Afrikaanse, Australische, Indische en Nieuw-Zeelandse troepen die in 1944 en 1945 in West-Europa hebben gediend.- De 1939-1945 War Medal, een Britse onderscheiding voor mensen die tussen september 1939 en september 1945 hebben gediend bij de Britse landmacht of koopvaardij. Ook de Nederlandse verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema kreeg deze medaille.- De Palestine Medal, een onderscheiding voor Britten die tussen 1945 en 1948 hebben gediend in Palestina.