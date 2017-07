Mierenzuurbus rijdt eind dit jaar

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven toveren opnieuw een milieuvriendelijk en duurzaam voertuig uit de hoge hoed. Na de presentatie van een elektrisch racemonster, een dito gezinsauto gemaakt van vlasvezels met de naam Lina én een fonkelnieuwe, nog grotere zonnewagen voor het hele gezin - de Stella Vie - is het de beurt aan 's werelds eerste door mierenzuur aangedreven bus.In een voormalige garage in Eindhoven, presenteren de studenten hun vinding: de REX, oftewel 'range expander'. De aanhanger, die achter een bus of vrachtwagen gehangen wordt - in dit geval een bus van VDL, een van de bedrijven waarmee FAST samenwerkt - is een soort mobiel laadstation voor elektrisch aangedreven zware voertuigen.REX bevat een 300-litertank, gevuld met mierenzuur, oftewel hydrozine. Met die hoeveelheid 'vloeibare elektriciteit' moet een bus of truck 200 kilometer kunnen rijden, vertelt technisch manager Tijn Swinkels. ,,Heel wat meer dan de 80 kilometer die een doorsnee elektrische bus nu haalt."Volgens hem hebben busmaatschappijen en transportbedrijven al veel interesse getoond in het systeem, waar de studenten zo'n twee jaar aan gewerkt hebben.Hydrozine is volgens de makers een heel bruikbaar en vooral veilig alternatief voor waterstof dat onder hoge druk in een tank wordt opgeslagen, met alle mogelijke risico's van dien. ,,Waterstof is explosief. Onze brandstof is te vergelijken met diesel. Probeer dat maar eens aan te steken; dat lukt je niet. Bovendien kunnen we met hetzelfde volume aan brandstof twee keer zoveel energie genereren."Volgens Swinkels is het mierenzuur eveneens concurrerend met fossiele brandstoffen, waarvan sowieso het einde in zicht komt. ,,Nu nog kunnen we het mierenzuur produceren voor zestig cent per liter. Bij heel grote hoeveelheden daalt de literprijs met de helft."De lage brandstofprijs compenseert het hoge verbruik: met één litertje mierenzuur kom je niet veel verder dan een kleine 700 meter.Een reactor in de aanhanger zet het mierenzuur om in waterstof, dat vervolgens weer wordt omgezet in elektriciteit waarmee de batterijen van de elektrische bus worden gevoed. Eind dit jaar, na de laatste tests, moet de bus daadwerkelijk de weg op en kan Team FAST op z'n lauweren rusten.Ruim een jaar terug was het nog de bedoeling dat het systeem werd ingebouwd in een elektrische bus van VDL. Dat bleek volgens Swinkels niet mogelijk, omdat dit voertuig uitgerust was met een 'gewone' waterstofmotor. ,,We konden ons systeem daar niet op aansluiten. Reden om op zoek te gaan naar een alternatief. Dat werd de REX."