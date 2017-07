Schildpadden hinderen vliegverkeer New York

Het drukke vliegverkeer op het internationale vliegveld JFK in New York, is dit weekeinde opgehouden door een grote groep migrerende schildpadden. De dieren gebruikten de start- en landingsbanen van het vliegveld om over te steken.Passagiers van verschillende vluchten lieten via sociale media weten vast te zitten in een vliegtuig dat door de overstekende schildpadden niet kon vertrekken. ,,Mijn vliegtuig is aan het taxiŽn omdat er schildpadden op de startbaan zijn. Dit is misschien het enige excuus dat ik ooit charmant gevonden heb", twitterde een passagier. ,,Mijn vliegtuig heeft vertraging omdat er schildpadden op de baan zijn. Ik ben niet eens kwaad", meldde iemand anders.Het is niet de eerste keer dat migrerende schildpadden het vliegverkeer op de luchthaven verstoren. Elk jaar komen ze in de zomer het water uit om eieren te leggen op het strand bij Jamaica Bay. Normaal gesproken worden ze bij het vliegveld tegengehouden door een omheining van plastic buizen, maar die blijkt bij vloed onder water te liggen waardoor de dieren eroverheen kunnen zwemmen.Een team van wetenschappers is gevraagd uit te zoeken waarom de schildpadden, het gaat om vrouwtjes van de Diamantrugschildpad, het vliegveld zo graag gebruiken voor hun verplaatsingen. Vermoed wordt dat de hooggelegen zandgronden rondom de luchthaven aantrekkelijk zijn voor de vrouwtjes om hun eieren te gaan leggen.,,De ontwerpers van dit vliegveld hadden nooit kunnen bevroeden dat hun zandophogingen ooit de perfecte nestplaats voor schildpadden zouden worden", zei het hoofd van het onderzoeksteam, Laura Francoeur, vorig jaar.Het vliegverkeer kon weer worden hervat toen dierenbeschermers de schildpadden hadden gevangen. Ze zijn op een veilige plek weer uitgezet.