Vrouw sterft in bad als ze telefoon wil pakken

De twintigjarige Lisa-Marie Vangeluwe uit het Vlaamse Roksem wilde haar telefoon pakken, gleed uit en kwam vol op haar slaap terecht. Ze viel bewusteloos in het water en verdronk.



Het is een treurig en bizar ongeval, dat Lisa-Marie het leven kostte, al is het onduidelijk wat er exact gebeurd is. Complicerende factor is in ieder geval dat ze al enkele weken met haar voet in het gips zat. Haar moeder Agna vertelt tegen Het Laatste Nieuws hoe ze na het boodschappen doen tegen haar dochter riep dat ze weer thuis was. “Normaal antwoordt Lisa-Marie altijd. Deze keer niet. Vreemd, vond ik. Maar oké, je denkt niet meteen het ergste.”



Toch ging ze in de badkamer kijken. Daar lag Lisa-Marie met haar gezicht naar beneden in een bodempje water. “‘Ze is zich aan het afspoelen’, dacht ik eerst nog. Maar Lisa-Marie antwoordde niet, bleef roerloos liggen. ‘Wat doe je nu? Word eens wakker!’, riep ik. Ik sloeg zelfs op haar gezicht, zo overtuigd was ik dat ze wakker zou worden. Alleen gebeurde dat niet.”



Agna probeerde haar samen met de buurvrouw te reanimeren, terwijl ze wachtten op de ambulance. Haar hartslag kwam nog even terug. Maar 24 uur later werd Lisa-Marie in het ziekenhuis hersendood verklaard. “Onze dochter was een fantastisch iemand”, vertelt haar vader. “Altijd opgewekt en energiek. ‘Carpe diem’ was haar levensmotto.”

